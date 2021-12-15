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ФОПам і найнятим працівникам виплатять ще "весняну" карантинну допомогу: як отримати послугу

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ФОПам і найнятим працівникам виплатять ще "весняну" карантинну допомогу: як отримати послугу

pixabay.com

"Весняну" карантинну допомогу можуть отримати приблизно 2 500 українців.

Фізичні особи-підприємці (ФОПи) та наймані працівники, що неправильно внесли IBAN, можуть ще отримати 8 000 гривень допомоги.

Як отримати послугу - повідомляє "Дія".

Зазначається, допомогу від держави отримає обмежена кількість людей. Йдеться лише про тих, хто вказав некоректний номер рахунку IBAN під час заповнення заявки - це близько 2500 українців. 

"Тож якщо ви неправильно внесли номер рахунку, вам вже надійшов лист на е-пошту або сьогодні надійде push-сповіщення в "Дії" з посиланням на уточнення реквізитів. Перевірте також розділ Спам, щоб не пропустити лист", - підкреслюють у "Дії".

Як отримати послугу:

  • перейдіть за посиланням
  • авторизуйтеся на порталі "Дія"
  • перевірте інформацію про себе, якщо потрібно — виправте її у профілі користувача. Якщо всі дані правильні — натисніть "Далі".
  • введіть правильний IBAN, перевірте його та натисніть "Готово".

Дедлайн - до 20 грудня. До цієї дати можна скористатися послугою та уточнити реквізити для отримання допомоги.

Нагадаємо, що у червні завершили виплати карантинних 8 тисяч гривень. Загальна сума виплат склала майже 3 мільярди гривень.Фінансову допомогу від держави отримали майже 340 тисяч підприємців і працівників, чия діяльність постраждала через введення жорстких карантинних обмежень у "червоних зонах".

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