Запізнілі 8 тисяч: у грудні ФОПам і найнятим працівникам виплатять ще "весняну" карантинну допомогу

Запізнілі 8 тисяч: у грудні ФОПам і найнятим працівникам виплатять ще "весняну" карантинну допомогу

Уряд надав можливість застрахованим особам, які не отримали 8 тис. навесні через неправильно зазначені банківські реквізити, повторно звернутися через Портал "Дія".

Фізичні особи-підприємці (ФОП) та наймані особи, які зверталися навесні за 8 тис. гривень компенсації, але не отримали їх через помилку в реквізитах, мають "другий шанс".

Про це інформує пресслужба Мінсоцполітики.

Уряд надав можливість застрахованим особам, які сплатили ЄСВ і не отримали 8 тис. навесні через неправильно зазначені банківські реквізити, повторно звернутися через Портал "Дія".

"Інформація про необхідність подання повідомлення про уточнення реквізитів банківського рахунка для виплати допомоги надійде застрахованим особам від Мінцифри засобами порталу "Дія", — йдеться в повідомленні.

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Застраховані особи після отримання повідомлення від Мінцифри зможуть сформувати та подати повідомлення засобами порталу "Дія" із правильними реквізитами банківського рахунка для виплати 8000 гривень. Це потрібно зробити до 15 грудня 2021 року включно.

Перерахування допомоги буде проводитись "Ощадбанком" на банківський рахунок (за стандартом IBAN) у банку, де відкрито рахунок.

Нагадаємо, що у червні завершили виплати карантинних 8 тисяч гривень. Загальна сума виплат склала майже 3 мільярди гривень.Фінансову допомогу від держави отримали майже 340 тисяч підприємців і працівників, чия діяльність постраждала через введення жорстких карантинних обмежень у "червоних зонах".

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