ФОПи можуть залишитись без пенсійного стажу: як не втратити гроші за роки роботи

Нарахування виплат

Багато підприємців переконані, що сам факт реєстрації як фізичної особи-підприємця автоматично дає страховий стаж для пенсії. Насправді це не так.

Статус фізичної особи-підприємця (ФОП) сам по собі не дає страхового стажу, нагадує Yankiv.

Для зарахування страхового стажу необхідні дві умови:

сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ);

подання відповідної звітності.

Фактично страховий стаж формується не статусом підприємця, а внесками до системи соціального страхування.

Як обчислювали стаж до 2004 року

До 1 січня 2004 року в Україні не існувало персоніфікованого обліку страхових внесків. Через це стаж визначали не за фактом ведення бізнесу, а за фактом сплати внесків до Пенсійного фонду. Тому підприємці могли працювати, але не отримувати стаж. Це стосувалося, зокрема, тих, хто працював за патентом; перебував на фіксованому податку; сплачував податки без окремого пенсійного внеску.

Часто підприємці вважають, що якщо вони платили фіксований податок, то стаж мав нараховуватися автоматично. Насправді ці платежі не завжди містили внесок до Пенсійного фонду або включали його лише частково. У результаті податки були сплачені, але повного страхового стажу це не давало.

Пільги, через які підприємці втрачали стаж

У різні роки для ФОПів діяли пільги щодо сплати ЄСВ. Однак багато з них фактично означали відсутність страхового стажу.

Нульова сплата ЄСВ у 2000-х

У певний період підприємці могли взагалі не сплачувати ЄСВ. Якщо внесок не платився, цей час не зараховується до страхового стажу.

Сплата половини внеску

Був період, коли дозволялося платити лише половину ЄСВ. У такому випадку два роки сплати могли зарахувати лише як один рік стажу.

Карантинні пільги під час COVID-19

У 2020–2021 роках підприємцям дозволили тимчасово не сплачувати ЄСВ. За цей період страховий стаж також не нараховується.

Пільги під час воєнного стану

Після початку повномасштабної війни мобілізованих ФОПів звільнили від сплати ЄСВ на час служби. У цей період стаж рахується за військовою службою, а не за підприємницькою діяльністю.

Як нараховується стаж після 2004 року

Із 2004 року запровадили систему персоніфікованого обліку. Відтоді кожен страховий внесок прив’язується до конкретної людини і фіксується в базі Пенсійного фонду.

Стаж зараховується за такими принципами:

повний місяць стажу зараховується лише тоді, коли сплачено мінімальний ЄСВ;

якщо внесок менший за мінімальний, стаж можуть не зарахувати або зарахувати частково.

Тому навіть зареєстрований підприємець може мати прогалини у стажі, якщо в певні періоди не платив ЄСВ.

