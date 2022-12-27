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Forbes опублікував рейтинг найбагатших українців: наскільки зменшились статки бізнесменів

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Forbes опублікував рейтинг найбагатших українців: наскільки зменшились статки бізнесменів

Фото: УНІАН

Статки заможних українців цього року скоротилися до $22,5 млрд.

За 10 місяців 2022 року рейтинг найбагатших українців змінився, їхні статки порівняно з початком лютого впали на понад $20 млрд – до $22,5 млрд.  

Свіжий рейтинг опублікував журнал Forbes

Так, український бізнесмен Рінат Ахметов очолює рейтинг найбагатших українців, проте він також є одним із тих, хто втратив найбільше від початку повномасштабної війни Росії проти України. У грудні 2022 року його статки оцінюються в $4,4 млрд, тоді як у лютому вони становили $13,7 млрд.

Друге та третє місце очолили бізнесмени з IT-сфери (проект Grammarly) Максим Литвин та Олексій Шевченко. Їхні статки зменшились однаково з $4 млрд у лютому до $2,3 млрд на сьогодні.

На четвертому і п'ятому місцях бізнесмени з металургійного сектору – Віктор Пінчук ($2,6 млрд у лютому,  у грудні – $2,2 млрд) і Костянтин Жеваго ($2,1 млрд у лютому, $1,4 у грудні.

П'ятий президент України Петро Порошенко посів 12 місце у списку. За період війни він перейшов зі статусу мільярдера до статусу мільйонера – у лютому він мав 1,6 млрд, а вже у грудні – 730 млн.

Перша десятка найбагатших українців має такий вигляд:

  • Рінат Ахметов – $4,4 млрд;
  • Максим Литвин – $2,3 млрд;
  • Олексій Шевченко – $2,3 млрд;
  • Віктор Пінчук – $2,2 млрд;
  • Костянтин Жеваго – $1,4 млрд;
  • Олександр та Галина Гереги – $1,2 млрд;
  • Влад Яценко – $1,1 млрд;
  • Вадим Новинський – $1 млрд;
  • Геннадій Боголюбов – $1 млрд;
  • Сергій Тігіпко – $870 млн.

Нагадаємо, експерти спрогнозували курс долара на два роки: якою буде вартість валюти.

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Дата публікації
Перегляди
785
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