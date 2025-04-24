Forbes про скандал з "Укрнафтобурінням": урядові рішення відштовхують інвесторів

Укрнафтобуріння

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Український уряд опинився під прицілом міжнародних медіа через дії щодо націоналізації приватних енергетичних компаній. Як пише Forbes, конфіскація активів без участі власників, заміна керівництва та розподіл прибутків на користь держави викликали хвилю судових позовів і занепокоєння інвесторів. На тлі енергетичної кризи та війни такі кроки можуть коштувати Україні довіри, якої вона гостро потребує для післявоєнного відновлення.

Про це йдеться у статті «Корупція в Україні становить потенційну загрозу для економічного відновлення після війни», опублікованій на Forbes.

Починаючи з 2022 року український уряд систематично займається експропріацією активів приватних компаній, що зменшує інтереси приватних інвесторів та, в результаті, скорочує обсяги фактичного виробництва енергії у країні, йдеться у матеріалі.

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«Виникла проблема, яка, можливо, свідчить про те, що український уряд незаконно конфіскує активи приватних компаній, що працюють у газовій, нафтовій та мінеральній сферах, для інтересів центрального уряду в Києві та окремих впливових осіб. Якщо це правда, такий підхід може призвести до тривалих судових процесів, стримувати майбутні приватні інвестиції в Україні та обмежити можливості країни з виробництва енергії, коли вона особливо потрібна», — йдеться у статті.

Зазначається, що «Укрнафтобуріння» колись була однією з трьох найбільших приватних компаній з видобутку нафти і газу в країні. Вона займалася розробкою найбільшого родовища в Україні — Сахалінського газоконденсатного родовища (яке не має стосунку до Сахаліну в Росії). До початку російсько-української війни у 2022 році це родовище забезпечувало 5% загального виробництва природного газу в Україні.

«Тоді почалися проблеми. У 2023 році український уряд розпочав дії щодо конфіскації „Укрнафтобуріння“, починаючи з рішення Київського суду про вилучення частки в компанії, заявивши, що „Укрнафтобуріння“ є важливим свідком у справі, до якої вона не мала відношення. До 2024 року уряд замінив керівництво компанії, повністю взяв „Укрнафтобуріння“ під державний контроль, провів корпоративні збори для прийняття рішень про зміну складу компанії, вніс зміни до статуту компанії та розподілив понад 20 мільйонів доларів активів компанії як дивіденди, які потрапили до державної скарбниці України. Оригінальне керівництво та акціонери „Укрнафтобуріння“ не брали участі у цих процесах», — пише Forbes.

Як йдеться у статті, JKX Oil and Gas Group, британські акціонери «Укрнафтобуріння», подали близько двадцяти позовів до українських судів, але довіра до незалежності української судової системи низька, а розгляд справ триває дуже повільно.

Акціонери «Укрнафтобуріння» повідомили Forbes, що звернулися до міжнародних юридичних фірм щодо подання позовів на суму понад 1 мільярд доларів компенсації.

Директор JKX Oil and Gas Group, яка стала жертвою рейдерства з боку держави, називає це це «відвертим грабежем, замаскованим під високі гасла».

«На жаль, наразі суди не поспішають прийняти рішення на користь справедливості та верховенства права, враховуючи адміністративний тиск з боку зацікавлених сторін в органах влади. Були створені нові закони ретроспективно, і штучні обґрунтування націоналізації були вигадані для легітимізації процесу. Це не питання державної політики — це відвертий грабіж, замаскований під високі гасла», — заявив у коментарі виданню Андрій Пасішник, генеральний директор JKX Oil and Gas Group, британської приватної компанії, яка працює в українському нафтовому та газовому секторі.

Як наголошується у статті, на тлі постійних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України дії проти приватних енергетичних компаній виглядають нелогічними. За даними Gas Infrastructure Europe, запаси природного газу в Україні скоротилися до лише 12% від їхньої загальної місткості, порівняно з 56% у решті Європи.

«Вжиття заходів проти власної енергетичної галузі в час екзистенційної загрози виглядає незвично, але це піднімає важливе питання: чи настільки корупція в Україні є ендемічною, що вона загрожує майбутньому самої держави? У лютому JKX Oil and Gas Group повідомила про обшуки, проведені правоохоронними органами, та про наклепницьку кампанію в Україні, яка, ймовірно, мала на меті створити юридичні підстави для порушення кримінальної справи. Обшуки без судових ордерів були проведені в офісах її дочірньої компанії, Полтавської нафтової компанії, а також у будинках її керівників, деякі з яких є громадянами США», — йдеться у матеріалі Forbes.

Також автор статті наголошує, що такі дії з боку держави можуть мати серйозні наслідки для майбутнього країни.

«Незалежно від того, чи зникли великі суми американської допомоги, репутація України як країни, де процвітає корупція, що підтверджується її діями проти власного енергетичного сектору, значно шкодить інвестиційному клімату. Це відбувається в той час, коли Україна потребує максимальної кількості іноземних інвестицій. Якщо уряд не зможе переконати інвесторів у безпеці їхніх коштів, проблеми України можуть лише початися», — йдеться у статті.