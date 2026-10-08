FOREX 2026 UKRAINE: Джордан Белфорт онлайн, червона ікра та фуршет у трьох містах

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23 жовтня у Києві, Львові та Дніпрі одночасно відбудеться FOREX 2026 UKRAINE — «Форекс 2026 — головна фінансова подія року». Початок — о 17:00.

Однією з головних особливостей події стане онлайн-виступ Джордана Белфорта — відомого американського підприємця, колишнього біржового брокера та автора мемуарів, що стали основою фільму «Вовк з Волл-стріт». Гості у трьох містах зможуть долучитися до його виступу в межах єдиної програми.

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Але FOREX 2026 UKRAINE — це не лише виступ міжнародного спікера. Організатори підготували для гостей повноцінну неформальну програму з безкоштовним фуршетом, червоною ікрою, алкогольними напоями та різноманітними частуваннями. Також передбачена розважальна частина та можливість поспілкуватися у невимушеній атмосфері.

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Організатори називають FOREX 2026 UKRAINE однією з наймасштабніших фінансових зустрічей осені та роблять ставку на формат, який суттєво відрізняється від традиційних бізнес-конференцій. Тут фінансова тематика поєднається з розважальною програмою, світською атмосферою та спілкуванням.

Головний спікер — Джордан Белфорт, відомий у всьому світі як «Вовк з Волл-стріт». Його історія отримала широку популярність після виходу однойменних мемуарів та їхньої екранізації Мартіном Скорсезе з Леонардо Ді Капріо в головній ролі.

Водночас біографія Белфорта має і суперечливу сторінку: у 1990-х роках він керував брокерською компанією Stratton Oakmont, був засуджений у США за фінансові злочини та відбув покарання.

Після цього Белфорт побудував нову професійну кар’єру як автор, консультант і тренер із продажів та переговорів. Він розробив власну систему Straight Line — методику продажів і переконання, яку сьогодні просуває на міжнародному рівні. Белфорт консультував понад 50 публічних компаній і працював із брендами, серед яких Toyota, IBM, Ford, Sony та Wells Fargo.

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Його книги також отримали міжнародне визнання. Видавництво Simon & Schuster називає Белфорта автором двох міжнародних бестселерів — The Wolf of Wall Street та Catching the Wolf of Wall Street, які були видані більш ніж у 40 країнах. Особливість FOREX 2026 UKRAINE полягає і в її географії: одна програма одночасно відбудеться у трьох містах — Києві, Львові та Дніпрі. Учасники зможуть не лише почути міжнародного спікера онлайн, а й провести вечір у компанії однодумців, насолодитися частуваннями та розважальною програмою.

За задумом організаторів, саме поєднання Джордана Белфорта, онлайн-трансляції, фуршету з червоною ікрою та алкоголем, розважальної програми й одночасної присутності трьох українських міст має зробити FOREX 2026 UKRAINE подією, яка відрізняється від традиційних фінансових форумів. Організатори наголошують, що подія носить виключно інформаційний та просвітницький характер, відповідає чинному законодавству України та категорично відмежовується від будь-яких проявів фінансового шахрайства, включно з діяльністю так званих "офісів" чи "шахрайських кол-центрів". Квитки на FOREX 2026 UKRAINE доступні через сервіс Karabas.

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