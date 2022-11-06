Форс мажор: у Києві завтра - аварійні відключення електрики, графіки можуть не діяти

Завтра у Києві масово відключатимуть світло. Графіки відключень не працюватимуть.

Завтра,7 листопада, за прогнозами Укренерго, в енергомережі Києва буде дефіцит, на 32% більший, ніж закладений у графіки.

Про це повідомив генеральний директор компанії YASNO (операційний холдинг D.Solutions) Сергій Коваленко.

Він назвав таку ситуацію "форс мажором" і попередив про екстрені відключення.

Це означає, що графіки відключень не працюватимуть. Коваленко зазначачив, що обмеження можуть впроваджуватися просто зранку.

"Звісно, розумію, що складно щось планувати, коли ситуація постійно змінюється. Але треба вводити екстренні відключення, щоб не зашкодити мережам ще більше", – сказав він.

Зазначимо, що Сергій Коваленко очолює операційний холдинг D.Solutions (відомий під брендом Yasno), що входить до Групи ДТЕК і постачає українцям електроенергію.

Пізніше в "Укренерго" підтвердили, що 7 листопада у Києві будуть застосовуватись екстрені відключення світла. Під час таких відключень графіки не будуть діяти.

Блекаут у Києві

Нагадаємо, що масовані ракетні атаки РФ, які дуже часто відбуваються щопонеділка, спричинили пошкодження критичної інфраструктури, в деяких регіонах почалися перебої з електроенергією.

Видання The New York Times написало, що у разі повного виходу з ладу електромереж через атаки РФ близько 3 мільйонів мешканців Києва можуть тимчасово евакуювати.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що через ракетні обстріли росіян столиця може повністю залишитися без світла, води та зв'язку. Він наголосив, що місцева влада готується до ймовірного блекауту.

Пізніше мер заспокоїв киян і наголосив, що влада готується до різних сценаріїв, а блекаут і евакуація - найгірший з них, якого Кличко намагатиметься уникнути.