Франція пригрозила Британії заходами у відповідь через відмову у дозволах на рибальство

Франція пригрозила Британії заходами у відповідь через відмову у дозволах на рибальство

Французькі рибалки стверджують, що вони були ошукані британським урядом через ліцензії на рибну ловлю.

Франція пригрозила "застосуванням заходів у відповідь" після того, як Велика Британія відхилила три чверті всіх заявок французьких катерів на риболовлю у водах Нормандських островів.

Як пише Sky News, уряд Великої Британії оголосив, що 12 з 47 човнів буде дозволено ловити рибу в прибережних водах, залишивши 35 суден без дозволів.

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У Лондоні заявили, що ці човни не надали достатньо доказів, аби задовольнити вимогу острова Джерсі про записи щодо вилову у його водах між 2012 та 2016 роками, як зазначено у торговій угоді про Brexit. Включаючи ліцензії, раніше видані Британією, наразі надано 100 дозволів із 175, повідомляє міністерство морських справ Франції.

Міністр з питань Європи Клеман Бон звинуватив Британію у недотриманні умов угоди, заявивши, що Париж "не вагатиметься щодо заходів у відповідь".

Суперечка щодо дозволів на риболовлю, в результаті якої в травні обидві сторони відправили патрульні судна на самоврядний острів Джерсі, посилюється у важкий для британо-французьких відносин момент. Париж був обурений участю Британії в оборонному союзі AUKUS із США та Австралією, внаслідок чого Австралія відмовилася від угоди про підводні човни з Францією на мільярд євро.

Французька морська міністерка Аннік Жирарден заявила, що французькі рибалки "не повинні бути захопленими британцями в заручники за політичною метою".

Нагадаємо, у Британії близько 120 тис. свиней можуть відправити на забій, а туші викинути через нестачу м’ясників. У країні — справжня криза в сфері тваринництва. Заробітчани не отримали робочі візи після Brexit і початку пандемії коронавірусу.

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