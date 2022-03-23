Французький банк Crédit Agricole зупиняє свою діяльність у Росії

Зокрема, банк припинив нове фінансування російських компаній.

Один із найбільших французьких банків та компаній Crédit Agricole вирішив припинити свою діяльність у Російській Федерації, а тому вже найближчим часом покине ринок країни-агресорки.

Про це повідомили у пресслужбі Crédit Agricole 22 березня.

Зазначається, що банк припинив нове фінансування російських компаній та комерційну діяльність.

"Група зв'язалася зі своїми міжнародними корпоративними клієнтами, щоб встановити умови призупинення послуг, які надаються Crédit Agricole CIB на місцевому рівні, які діятимуть у найближчі тижні", - йдеть в повідомленні установи на офіційній сторінці.

До слова, у компанії Crédit Agricole на території Росії працюють 170 російських співробітників. Торік фінустанова отримала чистий прибуток у розмірі 3,7 мільйона євро. Активи банківської групи (BNP Paribas, Crédit Agricole та Groupe BPCE) становлять майже 20 мільярдів доларів.

У Crédit Agricole наголосили, що від першого дня війни Росії в Україні висловили свою солідарність. "Солідарність, присвячена насамперед населенню України та її українським працівникам, жертвам війни", - наголосили у компанії.

Відомо, що від початку війни компанія забезпечила обладнанням та фінансовою підтримкою 2400 співробітників Crédit Agricole Ukraine.

Як повідомлялося, будівельний ритейлер Leroy Merlin, що входить до французької групи Adeo, вирішив і далі працювати на території країни-агресорки. У листі, на якому є підпис гендиректора Еріка Пуле, наголошується, що компанія не планує зупиняти свою діяльність. Вона має в РФ понад 100 гіпермаркетів.

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