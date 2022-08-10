Міжнародний фонд виплатить українцям 6 660 гривень: хто та як може отримати гроші

Хто з українців зможе отримати допомогу, якого розміру читайте в матеріалі ТСН.ua

Як повідомило Міністерство соціальної політики України виплати українці можуть отримати від французької гуманітарної організації ACTED. Для цього потрібно подати заявку на порталі "єДопомога".

Хто може отримати виплати

На виплати можуть розраховувати найуразливіші соцгрупи українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях, перебувають у зоні активних бойових дій. Насамперед допомогу виплатять мешканцям Харківської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей. Допомогу отримують 10 тис. осіб, які подали заявку на порталі "єДопомога".

Який розмір допомоги

Розмір допомоги становить 2 220 гривень на особу на місяць на особу, платитимуть 3 місяці. Тобто кожен отримувач допомоги зможе отримати у сумі 6 660 гривень.

ACTED - це організація, що діє в Україні від 2015 року. Після початку повномасштабної війни з Росією ACTED почала допомагати переселенцям і біженцям у сусідніх країнах Центральної Європи.За повідомленням організації вже 3 886 осіб, які постраждали від збройного конфлікту в Україні, отримали фінансову допомогу від ACTED.

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