Французький модний бренд Jacquemus припинив постачати товари до Росії

Французький бренд люксового одягу та аксесуарів Jacquemus, створений модельєром Сімоном Жакмю, відмовився від постачання товарів до Росії.

Про це пишуть "Ведомості" з посиланням на близькі до компанії джерела.

Так, зазначається, що один із співрозмовників видання зазначив, що рішення припинити постачання пов'язане з особистим бажанням Жакмю, зокрема через війну в Україні. Також зупинку відвантажень товару підтвердив і представник магазину KM20, де представлена ​​продукція бренду.

Нагадаємо, раніше стало відомо про вихід з російського ринку та закриття усіх магазинів популярного американського бренду спортивного взуття та одягу Nike.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 97-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

У відповідь на російську агресію низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Японія, інші, ввели проти Москви безпрецедентні економічні та персональні санкції. Водночас міжнародні та європейські компанії заявили про вихід з російського ринку.

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