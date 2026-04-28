Галузеві об’єднання, асоціації, громадські організації виконують важливу роль, зокрема для просування національних інтересів у глобальному середовищі. Саме такий інструмент економічної дипломатії дозволяє трансформувати інтереси галузі й загалом країни в політичні рішення на міжнародному рівні — від санкцій до інвестицій. Про це заявив голова президії ВГО «Федерація роботодавців нафтогазової галузі» Віталій Щербенко в інтерв’ю виданню Forbes Ukraine.

«Це питання балансу інтересів і довіри. Ми не просуваємо інтереси однієї компанії, ми представляємо позицію галузі. Наша мета — водночас просувати інтереси підприємств нафтогазової галузі та сприяти інтеграції України в європейський енергетичний ринок, налагоджувати співпрацю з американськими компаніями та забезпечувати підтримку України з боку міжнародних партнерів», — розповів Віталій Щербенко.

Він також повідомив, що робота Федерації вже дала змогу Україні досягти конкретних результатів на міжнародній арені: йдеться про санкції проти російського газопроводу «Північний потік — 2» та залучення значних обсягів фінансування в енергетичний сектор.

Важливою є і співпраця з міжнародними партнерами, зокрема, компанією Yorktown Solutions, яка допомагала просувати українські інтереси у Вашингтоні та брала участь у розробці санкційного законодавства. «Після початку повномасштабного вторгнення співпраця трансформувалася: фокус — на залученні фінансування в енергетику, роботі з міжнародними фінансовими інституціями й імпорті американського скрапленого газу», — зазначив Віталій Щербенко.

На його переконання, для збереження та посилення міжнародної підтримки критично важливою є єдність усередині країни.

«Наші міжнародні партнери дуже чутливі до сигналів неузгодженості, для них це питання передбачуваності. Якщо між нами не буде конструктивного діалогу, злагодженої координації та співпраці, то партнери нас просто не зрозуміють, і ми не зможемо ефективно працювати на міжнародному рівні, відстоюючи інтереси галузі та країни загалом. І таких ризиків ми маємо уникати. Тому, сподіваюся, ми й надалі з бізнесом і групою „Нафтогаз“ співпрацюватимемо злагоджено та системно», — зауважив в інтерв’ю виданню Forbes Ukraine Віталій Щербенко.

Раніше повідомлялось, що Нафтогаз остаточно виграв у судовому спорі із російським газовим монополістом Газпромом щодо виплати 1,4 млрд доларів боргу за транзит газу: росіяни повинні сплатити Нафтогазу понад $1,4 млрд заборгованості за послуги з організації транспортування природного газу плюс відсотки.

