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"Газ – найболючіша історія": Кулеба про сьомий пакет санкції ЄС проти Росії

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"Газ – найболючіша історія": Кулеба про сьомий пакет санкції ЄС проти Росії

Голова МЗС повідомив, що ключові споживачі російського газу в ЄС готуються до того, щоб позбутися залежності від нього, проте для цього потрібен час.

Євросоюз готує сьомий "золотий" пакет санкцій проти Росії. За даними ЗМІ, до нього входить ембарго на золото. Проте ембарго на російський газ ЄС досі не наважився запровадити.

Чи будуть дієвими проти Росії ті санкції, які запланували у Брюсселі, розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Нафту подолали – санкції були запроваджені, але вони не миттєвої дії. Газ дійсно зараз – найболючіша історія. Ключові споживачі російського газу в ЄС готуються до того, щоб позбутися залежності від нього. Але потребують час для цього", – каже Кулеба.

Голова МЗС переконаний, що санкції проти російського газу обов'язово будуть, але не у цьому пакеті.

Раніше експерт пояснив, чому ЄС не наважується на газове ембарго щодо РФ.

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