Газ в Україні здорожчає: якими можуть бути нові тарифи для населення вже влітку

В Україні очікується суттєве зростання вартості природного газу для населення. Платіжки з новими цінами українські споживачі можуть отримати вже влітку 2025 року.

Про це повідомив експерт в енергосфері Олег Попенко, передає "Новини.Live".

За прогнозами Попенка, вартість газу може зрости до 9,5-10 грн за куб. метрів влітку 2025 року, що не так буде помітно для українців у теплий сезон.

"Розраховувати на власний видобуток складно через ситуацію на фронті. У разі продовження атак РФ по об'єктах розподілу газопостачання в регіонах - забезпечити населення буде складним завданням. Росія вже завдала нищівних ударів по Дніпропетровщині, Сумщині, Тернопільщині та інших областях", - сказав він.

Він зазначив, що державі доведеться відпустити ціни на блакитне паливо. Такий крок дозволить забезпечити нормальне проходження майбутнього опалювального сезону. За підрахунками, Україні доведеться докупити 3-4 млрд куб м палива. Йдеться про значні витрати, оскільки на паливному ринку ціна сягає близько 500 дол/куб м.

Нагадаємо, в Україні під час воєнного стану діє заборона на підвищення тарифів на тепло, газ і гарячу воду. Згідно із законом №2479-ІХ наразі чинний мораторій на підвищення цін на газ для населення. Тож вартість зараз залишається незмінною — 7,96 тис грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Напередодні Кабмін офіційно подовжив дію спецзобов'язань (ПСО) щодо постачання газу. Згідно з рішенням уряду, до кінця опалювального сезону, тобто 30 квітня 2025 року, ціни на газ для споживачів гарантовано не зміняться. Йдеться, зокрема, про побутових споживачів, тобто населення, а також виробників тепла, електрики та операторів газорозподільних систем.

У НБУ повідомили, що тарифи на комунальні послуги залишаться незмінними 2025 року. Однак від 2026 року очікується поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.

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