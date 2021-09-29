Газова угода між Угорщиною та Росією: у "Нафтогазі" оцінили втрати для України

Газова угода між Угорщиною та Росією: у "Нафтогазі" оцінили втрати для України

За словами Білявського, втрати будуть пов’язані зі збільшенням виробничо-технологічних витрат на транспортування газу через Україну.

Газовий контракт Угорщини та Росії призведе до зниження прокачування і збільшення витрат на транспортування блакитного палива через територію України. ГТС доведеться наростити кількість агрегатів для підтримки тиску в системі.

Про це директор з інтегрованих комунікацій НАК Максим Білявський розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Власне, зменшення обсягів товаро-транспортної роботи за рахунок перерозподілу тих самих 4,5 мільярдів кубічних метрів за іншим маршрутом постачання призведе до того, що нам доведеться підтримувати належний тиск у системі, а для цього доведеться збільшити кількість агрегатів, які працюватимуть у газотранспортній системі України", – сказав він.

За оцінкою Білявського, витрати природного газу зростуть приблизно на 50 мільйонів кубічних метрів щороку: "дуже легко розрахувати, скільки це буде в грошовому еквіваленті визначатися".

Говорячи про стратегію протидії цим наслідкам, представник "Нафтогазу" передусім вказав на завершення інтеграції української газотранспортної системи в європейську єдину модель газопостачання.

Нагадаємо:

Уряд Угорщини ухвалив рішення про підписання з російським концерном "Газпром" нового контракту на постачання газу в обхід України , розрахованого на 15 років. Підписання документа відбулося в понеділок, 27 вересня.

, розрахованого на 15 років. Підписання документа відбулося в понеділок, 27 вересня. За умовами угоди Росія щорічно відвантажуватиме Угорщині 4 з половиною мільярди кубометрів газу через Сербію та Австрію. Раніше цей газ йшов через українську ГТС. Україна хоче, аби угорську угоду з "Газпромом" тепер оцінила Європейська комісія - на відповідність енергетичному законодавству ЄС.

- на відповідність енергетичному законодавству ЄС. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи. Адже, за словами політика, угода з російською компанією "не політичне, а питання енергетичної безпеки країни". Він наголосив, що споживання газу не буде знижуватися, як і роль "Газпрому". Згодом стало відомо, що Угорщина викликає українського посла через суперечку.

Новини світу: Єврокомісія вивчить наслідки газової угоди Угорщини та "Газпрому"

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