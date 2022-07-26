Газова війна Росії проти Заходу: США та ЄС працюють, щоб мінімізувати тиск Кремля 

Тепер офіційні особи США працюють над тим, щоб відповісти на скорочення Росією постачань енергоресурсів до Європи.

Про це повідомляє CNN.

Адміністрація президента США Джо Байдена хоче об’єднати європейських союзників проти Росії, оскільки Москва продовжує скорочувати постачання енергоресурсів до ЄС, викликаючи паніку через потенційно серйозну нестачу газу.

У понеділок російська державна газова компанія "Газпром" заявила, що скоротить потоки через газопровід "Північний потік-1" до Німеччини вдвічі. Представник США заявив, що цей крок є помстою за санкції Заходу.

У відповідь на потрясіння Білий дім відправив у вівторок до Європи Амоса Гогштейна, координатора президента з глобальної енергетики. Він поїде до Парижа та Брюсселя, щоб обговорити планування на випадок надзвичайних ситуацій із цільовою енергетичною групою США-ЄС, створеною в березні, через місяць після вторгнення Росії до України.

"Це був наш найбільший страх", - сказав американський чиновник.

Вплив на Європу може бумерангом повернутися на США, підвищивши ціни на природний газ і електроенергію, сказав чиновник. Це також буде серйозним випробуванням європейської стійкості та єдності проти Росії, оскільки Кремль не демонструє жодних ознак відступу від України.

США та Брюссель просили членів ЄС економити газ і зберігати його на зиму, а міністри енергетики у вівторок принципово погодилися скоротити споживання газу на 15% від серпня до березня — з деякими поступками.

За словами офіційних осіб, найближчими днями також відбудуться дискусії щодо збільшення виробництва атомної енергії в Європі, щоб компенсувати дефіцит газу. Німеччина планувала повністю припинити використання атомної енергії до кінця 2022 року, але офіційні особи США сподіваються переконати Німеччину продовжити термін служби трьох атомних електростанцій, що залишилися.

Офіційні особи США, які тісно спілкувалися, зокрема, з офіційними особами Німеччини та Франції щодо цієї теми, надзвичайно стурбовані тим, що Європа може зіткнутися з серйозним дефіцитом газу взимку. Це тому, що Європі буде важко заповнити свої резерви протягом наступних кількох місяців.

Офіційні особи заявили, що скорочення на 15% разом зі сплеском глобального експорту скрапленого природного газу до Європи, включно зі США, навряд чи буде достатнім, щоб компенсувати дефіцит.

Американський чиновник сказав, що очевидно, що росіяни атакують та намагаються "дестабілізувати Європу", тому що вони не досягають своїх цілей в Україні.

Речник Ради національної безпеки назвав дії Росії її останніми спробами "використати природний газ як політичну та економічну зброю".

"Енергетичний тиск Росії спричинив тиск на енергетичні ринки, підвищив ціни для споживачів і загрожує глобальній енергетичній безпеці. Ці дії лише підкреслюють важливість роботи, яку роблять Сполучені Штати та Європейська комісія, щоб покласти край нашій залежності від російських енергоресурсів. Ми продовжимо працювати з нашими європейськими партнерами, щоб зменшити залежність від російських енергоносіїв і підтримувати їхні зусилля з підготовки до подальшої дестабілізації енергетичних ринків Росією", - сказав речник Ради національної безпеки.

Нагадаємо, ЄС офіційно затвердив план скорочення споживання природного газу на 15%.

Також Європейський Союз розглядає додаткові постачання газу з Нігерії, оскільки блок готується до потенційного скорочення постачань з Росії.

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