Газова зброя РФ: нардеп оцінив масштаби наслідків кремлівського шантажу

Європейські країни за останні 50 років охопила найгірша енергетична криза. Все через шантаж рф, а саме – скорочення постачання газу. Для боротьби з короткостроковими проблемами ЄС виділив більше 300 млрд євро для компенсації різкого зростання цін на енергію цієї зими.

Проте, як запевнив народний депутат України, представник політичної партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Сергій Лабазюк, попри усі складнощі – більшість європейських країн тримаються гідно. І станом на сьогодні на 80% забезпечені блакитним паливом.

"Так, вони (країни Еєвропи - ред.) сьогодні дуже сильно втрачають гроші. Вони все більше виділяють фінансів на підтримку домогосподарств, аби не допустити підняття тарифів. Через брак газу зменшується і виробнича потужність підприємств. Але вони вже зайняли чітку позицію, і розуміють: з рф треба діяти без жодних поступків, бо як тільки буде зроблений крок назад, можна чекати нового шантажу. Тому іншого варіанту сьогодні не існує, як потерпіти. І вони це знають, більшість країн вже спокійно говорять про зиму", - вважає парламентар.

На переконання Лабазюка, європейці розуміють: вони за свободу сплачують грошима, а ми – людським життям. Також наші партнери вже чітко бачать, що саме Україна стала щитом для європейської демократії та безпеки, успішно знищуючи ворога.

"На жаль, вони платять грошима, а ми платимо найдорожчим – життям наших людей. Ця війна не виключно українська, вона і також європейська – усього цивілізованого світу… Перехід від газової залежності до незалежності буде складним, але відступати вже немає куди. Зима буде холодною у всіх розуміннях. Але в перспективі через 2-5 років ми зможемо жити спокійно без жодної залежності від країни, у якої на шантажах схибнута уява", - підсумував Лабазюк.

Завдання України та європейських країн полягає у тому, аби на 100% стати незалежними від ворожого газу, запевняє народний обранець. Тільки в такому випадку так зване "російське золото" більше не матиме жодної цінності у цивілізованому світі, де немає місця для будь-якого роду шантажів, чи то енергетичних, чи то ядерних.