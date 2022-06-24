Газовий шантаж - це енергетична зброя, яку вже застосовує РФ: Єрмак наполягає на необхідності газового ембарго

Агресор розуміє тільки мову сили, переконаний керівник Офісу президента.
Зброя проти Європи у Росії - це енергоресурси.
Газовий шантаж - це енергетична зброя, яку вже застосовує РФ.
ЄС має сказати про це офіційно. Кращою відповіддю буде не тільки диверсифікація, зелена енергетика та пошук альтернатив, але і газове ембарго.
Про це написав очільник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.
"Агресор розуміє тільки мову сили. Це, між іншим, доводять останні дії Литви у відповідь на російські погрози через санкційні обмеження щодо транзиту у Калінінград", - зазначив Єрмак.
Нагадаємо, Кабмін запропонував РНБО запровадити санкції проти "Роснефтегазу" та афілійованих підприємств.
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