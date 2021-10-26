"Газпром"допоміг розвитку енергетичної кризи в Європі": Москва зменшувала постачання газу тричі

За словами Макогона, фактично в цю зиму Європа входить з історично мінімальними запасами газу в європейських сховищах.

Постачання Росією газу в Європу зменшилося на 10% по відношенню до 2018-19 рр. Також ще влітку "Газпром" зменшив закачку газу до своїх європейських сховищ.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів гендиректор Оператора ГТС Сергій Макогон.

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"Що можна сказати про нашу систему? Тільки цього року "Газпром" зменшував постачання газу до Європи тричі. Вперше це було 1 січня 2021 року, коли транзит зменшився зі 186 до 124 млн куб м газу на добу. Вдруге – у вересні – до 109 млн. Втретє – з 1 жовтня – до 85 млн. Хоча, слід зазначити, що "Газпром" сплачує за транзит 109 млн куб м. Від керівництва РФ ми чуємо, що вони планують збільшити постачання в Європу. Але наразі фактичні дані нам показують, що ці постачання вони зменшують", - зазначив він.

Також за словами Макогона, ще влітку "Газпром" зменшив закачку газу до своїх європейських сховищ.

"Так, вони зменшували закачування газу. Статистика каже, що сховища газу, які розташовані в Європі та контролюються "Газпромом", заповнені набагато менше за інші сховища, які "Газпромом" не контролюються. Тому, так, можна сказати, що вони не заповнювали влітку сховища, як вони це робили завжди", - сказав він.

За словами гендиректора, фактично в цю зиму Європа входить з історично мінімальними запасами газу в європейських сховищах.

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"Чому вони це робили? Це зрозуміло – бо вони дуже хочуть запустити "Північний потік-2". Він вже добудований і вони створюють таку ситуацію, щоб максимально спонукати європейських політиків і бюрократів щодо найшвидшого запуску "Північного потоку-2", - зазначив він.

Також Макогон додав, що цього року "Газпром" не використовував потужності української ГТС у час, коли "Північний потік-1" та "Турецький потік" були на ремонті. Хоча РФ завжди докуповувала додаткові потужності, щоб компенсувати, коли два тижні ці газогони стоять на ремонті.

"Цього року вони не закуповували ці потужності. Але вони почали відбір газу з європейських ПСГ, щоб компенсувати це недопостачання газу в Європу. Тому, є дуже багато фактів, які кажуть про те, що "Газпром", ну, скажімо так, допоміг розвитку цієї кризової ситуації в Європі", - резюмував він.

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