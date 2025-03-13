“Газпром” готує розпродаж нерухомості і звільняє працівників: у чому причина — Reuters

Через багатомільярдні збитки, спричинені відмовою Європи від російського газу, “Газпром” розглядає можливість виставити на продаж будівлю експортного підрозділу компанії в стилі італійського палаццо в Санкт-Петербурзі. Також російський газовий монополіст збирається продати низку інших розкішних об’єктів нерухомості компанії та готує масові звільнення.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на керівництво компанії та власні джерела.

Агентство зазначає, що "Газпром" чи не найбільше постраждав від міжнародних санкцій, запроваджених після повномасштабного вторгнення Росії в Україну три роки тому.

Минулого року компанія оприлюднила інформацію про чистий збиток у розмірі 7 мільярдів доларів за 2023 рік. За перші 9 місяців 2024 року, останнього періоду, за який доступні дані, також зафіксовано збиток.

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Станом на середину грудня 2024 року ціна акцій “Газпрому” впала до мінімуму від січня 2009 року.

Ринкова капіталізація компанії зараз становить близько 46 мільярдів доларів США, що значно нижче історичного максимуму в 330,9 мільярда доларів у 2007 році.

Колись найуспішніший експортний підрозділ “Газпрому” за останні роки скоротив свій персонал, який налічував 600 працівників, до кількох десятків, оскільки продажі майже зупинились.

Гендиректор російського газового монополіста Олексій Міллер схвалив плани щодо скорочення 1500 робочих місць у головному офісі компанії.

Нагадаємо, раніше російська державна енергетична корпорація “Газпром” визнала, що розглядає можливість скорочення штату свого центрального офісу на 40 відсотків. Там стурбовані довгостроковими наслідками війни в Україні та скорочення експорту російського газу до Європи.

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