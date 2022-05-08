"Газпром" намагається переконати Європу, що плата за газ у рублях не порушує санкцій

"Газпром" намагається переконати Європу, що плата за газ у рублях не порушує санкцій

Російська компанія "Газпром" намагається переконати партнерів у Європі, що вони можуть платити за постачання газу, не порушуючи санкції ЄС.

У компанії шукають способи постачання газу.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

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"Газпром” написав своїм європейським клієнтам, щоб запевнити їх у тому, що вони можуть продовжувати платити за газ, не порушуючи санкції, що є свідченням того, що Росія, можливо, намагається знайти спосіб зберегти постачання газу", - повідомляє видання.

У листі “Газпром” послався на указ Путіна від 4 травня, який уточнює схему розрахунків у рублях. У ньому зазначено, що валюта, отримана від покупців, підлягає обміну на рублі через рахунки в Національному кліринговому центрі Росії.

Раніше стало відомо, що десять компаній у Євросоюзі відкрили рублеві рахунки у “Газпромбанку”.

Натомість нещодавно стало відомо, що "Газпром" повністю призупинив постачання газу болгарському та польському операторам у зв’язку з несплатою в рублях.

Водночас джерело Bloomberg, близьке до "Газпрому" повідомило, що принаймні до другої половини травня Кремль не буде відключати інші країни, які відмовляються від умов Путіна. Саме тоді мають бути здійсненні наступні платежі, від чого фактично залежатиме подальша доля поставок газу до Європи.

Єврокомісія попередила членів ЄС – купувати російський газ за рублі – порушення санкцій.

Слід зазначити, що наразі Росія постачає газ по трубопроводах до 23 країн Європи.

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