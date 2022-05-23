"Газпром" не використовує навіть сплачені потужності транзиту через Україну

"Газпром" не використовує навіть сплачені потужності транзиту через Україну

Російський "Газпром" не використовує навіть вже сплачені та заброньовані потужності транзиту через точку "Суджа".

Оплачена потужність "Газпрому" становить 77,2 млн кубометрів газу, проте наразі фізичний транзит сягає лише 50 млн кубів на добу.

Про це повідомив голова Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон.

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Крім того, наголосив він, Оператор готовий транзитувати обсяги з окупованої росіянами точки "Сохранівка" через точку "Суджу", тобто весь обсяг транзиту – 109,6 млн на добу, причому її загальна технічна потужність сягає 244 млн кубів газу.

"Тобто через "Суджу" можуть пройти не тільки обсяги існуючого транзиту (109,6 млн), але й ще майже весь обсяг "Північного Потоку -1" (155 млн на добу). Україна має можливість транзитувати достатні обсяги газу до ЄС, до моменту введення ЄС повного ембарго на російський газ", – наголосив він.

Макогон зауважив, що для України транзит – це гарантія того, що ворог не буде цілеспрямовано знищувати українську ГТС, яка використовується і для транспорту газу нашим споживачам.

Раніше стало відомо, що продажі "Газпрому" на ключові зовнішні ринки у квітні впали до найнижчого рівня за останні три місяці, оскільки клієнти звернулися до дешевших поставок СПГ. Від початку 2022 року компанія прокачала 175,4 мільярда кубометрів природного газу, що на 2,5% менше, ніж рік тому.

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