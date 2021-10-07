"Газпром не зацікавлений": Росія знизила транзит газу через Україну до мінімальних обсягів

"Газпром не зацікавлений": Росія знизила транзит газу через Україну до мінімальних обсягів

На вересень та жовтень не були заброньовані навіть гарантовані 15 млн куб. м додаткових потужностей.

У вересні 2021 року "Газпром" бронював лише 4% від додаткових гарантованих транзитних потужностей, що призвело до зменшення обсягів транспортування російського газу через Україну.

Про це у четвер, 7 жовтня, повідомили в пресслужбі Оператора ГТС України (ОГТСУ).

"ОГТСУ пропонує близько 80 млн куб м на добу додаткових потужностей для транзиту газу до Європи, проте результати аукціонів демонструють — "Газпром" не зацікавлений у збільшенні поставок. На вересень та жовтень не були заброньовані навіть гарантовані 15 млн куб. м додаткових потужностей, не кажучи вже про переривчасті", — зазначив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

За його словами, у результаті середньодобові обсяги транспортування російського газу через територію України цього місяця знизились до 109 млн куб. м — до мінімального обсягу, згідно чинної транзитної угоди.

Всього у вересні 2021 року транзит природного газу українською ГТС до країн Європи склав 3,257 млрд куб. м. Найбільші обсяги блакитного палива надійшли до:

Словаччини — 1,989 млрд куб. м,

Польщі - 332 млн куб. м газу,

Угорщини – 742 млн куб. м

Молдови – 194 млн куб. м.

"ОГТСУ залишається надійним партнером для ЄС і протягом всього газового року 2021/2022 пропонуватиме необхідні потужності для транзиту", - додав Макогон.

Нагадаємо:

Від ранку 1 жовтня "Газпром" зупинив транзит газу до Угорщини через територію України. Це сталося після підписання нового, розрахованого на 15 років, контракту на постачання газу в обхід України між урядом Угорщини та російським концерном "Газпром".

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Новини світу: російський "Газпром" зупинив транзит газу в Угорщину через Україну

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