"Газпром не зацікавлений": Росія знизила транзит газу через Україну до мінімальних обсягів

На вересень та жовтень не були заброньовані навіть гарантовані 15 млн куб. м додаткових потужностей.
У вересні 2021 року "Газпром" бронював лише 4% від додаткових гарантованих транзитних потужностей, що призвело до зменшення обсягів транспортування російського газу через Україну.
Про це у четвер, 7 жовтня, повідомили в пресслужбі Оператора ГТС України (ОГТСУ).
"ОГТСУ пропонує близько 80 млн куб м на добу додаткових потужностей для транзиту газу до Європи, проте результати аукціонів демонструють — "Газпром" не зацікавлений у збільшенні поставок. На вересень та жовтень не були заброньовані навіть гарантовані 15 млн куб. м додаткових потужностей, не кажучи вже про переривчасті", — зазначив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.
За його словами, у результаті середньодобові обсяги транспортування російського газу через територію України цього місяця знизились до 109 млн куб. м — до мінімального обсягу, згідно чинної транзитної угоди.
Всього у вересні 2021 року транзит природного газу українською ГТС до країн Європи склав 3,257 млрд куб. м. Найбільші обсяги блакитного палива надійшли до:
- Словаччини — 1,989 млрд куб. м,
- Польщі - 332 млн куб. м газу,
- Угорщини – 742 млн куб. м
- Молдови – 194 млн куб. м.
"ОГТСУ залишається надійним партнером для ЄС і протягом всього газового року 2021/2022 пропонуватиме необхідні потужності для транзиту", - додав Макогон.
Нагадаємо:
- Від ранку 1 жовтня "Газпром" зупинив транзит газу до Угорщини через територію України. Це сталося після підписання нового, розрахованого на 15 років, контракту на постачання газу в обхід України між урядом Угорщини та російським концерном "Газпром".
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав інцидент "ударом" по українсько-угорським відносинам і пообіцяв відповісти.
- За словами президента РФ Володимира Путіна, російська сторона бачить спекуляції на тему транзиту газу через Україну, але дотримується своїх зобов'язань щодо прокачування 40 млрд кубометрів на рік.