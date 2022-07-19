“Газпром” погрожує залишити Європу без газу через “форс-мажорні обставини”

Російський монополіст не гарантує постачання газу до Німеччини та за її межі через трубопровід "Північний потік-1".

Російський "Газпром" повідомив клієнтам у Європі, що не може гарантувати постачання газу через "надзвичайні обставини, що не залежать від нього".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист компанії.

У листі "Газпрому" йдеться про трубопровід "Північний потік-1", який 11 липня було закрито для проведення планових профілактичних робіт. Вони повинні тривати до 21 липня, але німецька влада побоюється, що роботи в результаті перетворяться на "безперервне техобслуговування" з політичних мотивів.

Серед отримувачів листа – найбільший імпортер російського газу Німеччини Uniper. Компанія повідомила, що офіційно відхилила заяву "Газпрому", вважаючи її необґрунтованою. Попередження про форс-мажор також отримав найбільший німецький виробник електроенергії RWE.

Водночас австрійська нафтогазова група OMW заявила, що очікує відновлення поставок "Північним потоком-1", як і планувалося раніше.

Як відомо, зупинці газопроводу передувало різке зниження обсягів прокачування ним газу з боку Росії - до 40 відсотків від проектної потужності. Існують побоювання, що Росія може шантажувати країни ЄС постачанням газу, вимагаючи зняти санкції. У Москві це категорично заперечують.

Нагадаємо, раніше у Німеччині заявили про неможливість пройти опалювальний сезон без російського газу, якщо рахувати поточний рівень запасів у підземних сховищах.

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