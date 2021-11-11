"Газпром" відновив контрактні обсяги постачання газу через Україну — Макогон

Про збільшення поставок до ЄС через Україну не йдеться.

Російський "Газпром" повернувся до контрактних добових обсягів транзиту газу через Україну. Збільшення постачання, про які говорить російський газовий монополіст, фактично не відбулось.

Про це написав гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон у своєму Facebook.

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"Газпром" рапортує про збільшення поставок до ЄС, але факти говорять про інше. Обсяг щоденного транзиту через Україну просто повернувся до контрактних обсягів у 109 млн кубометрів після зниження до майже до 57 млн кубометрів у перші дні листопада", — написав він.

За словами Макогона, про збільшення поставок до ЄС через Україну мова не йде. "Ніяких додаткових обсягів, що перевищують транзитний контракт, Газпром не забронював", — пояснив гендиректор Оператора ГТС України.

Макогон також порівняв обсяги транспортованого газу в минулі роки. Так, ще рік тому "Газпром" прокачував 178,4 млн кубометрів газу на день, а в 2019 році — 277,3 млн кубометрів.

Гендиректор Оператора ГТС України також додав, що Україна готова транзитувати до 250 млн кубометрів на добу, що у 2,5 рази перевищує наявний транзит.

Нагадаємо, Росія заявила, що будівництво "Північного потоку-2" завершено і газопровід вже готовий до запуску. Натомість Гендиректор "Оператора ГТС" Сергій Макогон в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів, що загрожує газотранспортній системі України після запуску газогону.

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