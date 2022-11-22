"Газпром" заявив про "осідання" в Україні російського газу, що призначений для Молдови

Від 28 листопада "Газпром" має намір скоротити постачання газу для транзиту через Україну.

"Газпром" - російський виробник та експортер зрідженого природного газу - заявив, що в Україні залишився газ, що призначений для постачання молдовським споживачам за контрактом з компанією "Молдовагаз".

Про це йдеться у заяві "Газпрому".

"Обсяг газу, що подається "Газпромом" на ГВС "Суджа" для транзиту до Молдови через територію України, перевищує фізичний обсяг, що передається на кордоні України з Молдовою", - стверджують там.

У "Газпромі" кажуть, що 21 листопада "Молдовагаз" відповідно до контракту оплатив виробнику частину поставок за листопад 2022-го.

"Обсяг фактично поставленого російського газу, щодо якого порушено оплату поточних поставок у листопаді, становить 24,945 млн куб. м газу. Сумарний накопичений обсяг осідання на території України - 52,52 млн куб. м газу", - йдеться у заяві "Газпрому".

"Газпром" заявляє, що "при збереженні транзитного дисбалансу через Україну для споживачів Молдови" 28 листопада почне скорочення постачання газу на ГВС "Суджа" для транзиту через Україну в обсязі добової недопоставки.

Нагадаємо, ціни на газ в Європі знижуються від серпня 2022-го, а за прогнозами американських експертів, найближчим часом впадуть на 30%.

Раніше країни Євросоюзу погодили добровільне скорочення попиту на природний газ цієї зими на 15%.

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