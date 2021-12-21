"Газпром" знову не забронював потужності для транзиту газу через Польщу газопроводом "Ямал–Європа"

Через дії "Газпрому" зросла вартість газу в Європі до $2000/тис. куб. м.
Російський "Газпром" ввечері, 21 грудня, знову не забронював потужності для транзиту газу через Польщу газопроводом "Ямал–Європа".
Про це повідомляє російський "Інтерфакс".
Зазначимо, що вже 21 грудня через дії російського "Газпрому", який не забронював потужності для транзиту газу цим газопроводом у Європі зросла вартість газу до $2000/тис. куб. м.
Через це транзит газу газопроводом "Ямал-Європа" запрацював у реверсному режимі. Газ постачається із Німеччини до Польщі.
Водночас монополіст країни-агресорки заявляє, що "Газпром" пріоритетно завантажує газ через "Північний потік-2".
Нагадаємо:
- Спотова ціна газу в Європі продовжує рости і вже перевищила позначку в $2000/тис. куб. м після інформації про зупинку та розворот у реверс трансконтинентального газопроводу "Ямал-Європа", а також падіння вітрогенерації в регіоні.
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Очільник оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон повідомив, що РФ не забронювала наявні вільні транзитні потужності ГТСУ на січень попри нестачу газу на ринку Європи.
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Водночас у країнах Європи ускладнюються погодні умови. Похолодання передбачає активніше споживання газу, натомість на ринку залишається нестача блакитного палива.
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