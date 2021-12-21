"Газпром" знову не забронював потужності для транзиту газу через Польщу газопроводом "Ямал–Європа"

"Газпром" знову не забронював потужності для транзиту газу через Польщу газопроводом "Ямал–Європа"

Через дії "Газпрому" зросла вартість газу в Європі до $2000/тис. куб. м.

Російський "Газпром" ввечері, 21 грудня, знову не забронював потужності для транзиту газу через Польщу газопроводом "Ямал–Європа".

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Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Зазначимо, що вже 21 грудня через дії російського "Газпрому", який не забронював потужності для транзиту газу цим газопроводом у Європі зросла вартість газу до $2000/тис. куб. м.

Через це транзит газу газопроводом "Ямал-Європа" запрацював у реверсному режимі. Газ постачається із Німеччини до Польщі.

Водночас монополіст країни-агресорки заявляє, що "Газпром" пріоритетно завантажує газ через "Північний потік-2".

Нагадаємо:

Спотова ціна газу в Європі продовжує рости і вже перевищила позначку в $2000/тис. куб. м після інформації про зупинку та розворот у реверс трансконтинентального газопроводу "Ямал-Європа", а також падіння вітрогенерації в регіоні.

Очільник оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон повідомив, що РФ не забронювала наявні вільні транзитні потужності ГТСУ на січень попри нестачу газу на ринку Європи.

Водночас у країнах Європи ускладнюються погодні умови. Похолодання передбачає активніше споживання газу, натомість на ринку залишається нестача блакитного палива.

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