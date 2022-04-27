"Газпром" зупинив поставки газу до Польщі та Болгарії через відмову сплачувати в рублях

"Газпром" зупинив поставки газу до Польщі та Болгарії через відмову сплачувати в рублях

"Газпром" повністю призупинив постачання газу болгарському та польському операторам у зв’язку з несплатою в рублях.

Російський газовий монополіст "Газпром" повідомив, що повністю призупинив постачання газу болгарській компанії "Булгаргаз" та польській PGNiG у зв'язку з несплатою в рублях.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ із посиланням на заяву компанії.

У компанії заявили, що "у разі несанкціонованого відбору російського газу з транзитних обсягів до третіх країн постачання для транзиту буде скорочено на цей обсяг".

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Після оприлюднення інформації ціна на блакитне паливо в Європі зросла на 21%.

Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін попросив уряд дати "Газпрому" доручення щодо переведення контрактів з європейськими країнами у рублі.

Єврокомісія попередила членів ЄС – купувати російський газ за рублі – порушення санкцій.

26 квітня ​​польська державна нафтогазова компанія PGNiG отримала лист від російського "Газпрому" про повне припинення постачання газу за Ямальським контрактом.

Згодом "Газпром" поінформував болгарську газову компанію Bulgargaz про припинення постачання газу. Постачання газу припиниться вже 27 квітня.

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