Газу для опалення достатньо: в Офісі президента просять "не розганяти паніку"

Вартість палива висока.
Газу для опалення достатньо і для потреб населення, і для соціальної сфери.
В Офісі президента просять не розганяти паніку, розповіли у ТСН.Ранок 13 жовтня.
Днями одразу в кількох областях зібралися Державні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Через зростання цін на блакитне паливо більшість держустанов досі не уклали угоду з постачальниками. Тому опалювальний сезон може зірватися - цю ситуацію в регіонах назвали надзвичайною.
Водночас заступник керівника президентського офісу Кирило Тимошенко запевняє: проблем із газом немає. "Досить розганяти паніку. Ціна на газ на ринку дійсно зашкалює, але держава всіма способами допомагає місцевому самоврядуванню подолати цю кризу. Серед іншого, за допомогою спецціни", - наголосили в ОП.
Своєю чергою, "Нафтогаз" готовий підписати договори зі споживачами соцсфери за пільговою ціною: близько 17 гривень за кубометр.
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