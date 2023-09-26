Гендиректор Stolitsa Group: 10% грошей від продажу житла в ЖК Н2О підуть на побудову об’єктів Аркади

Відповідно до Меморандуму, 10% грошей з продажу житла в ЖК Н2О підуть на добудову колишніх об’єктів банку «Аркада»: ЖК «Еврика», «Патріотика» і «Патріотика на озерах».

Про це в інтерв’ю NV Бізнес повідомив генеральний директор Stolitsa Group Едуард Соколовський.

Він запевнив, що саме з цією метою Stolitsa Group фінансує Н2О попри те, жодного доходу від продажу житла в ньому ще не отримала. Зокрема, компанія фінансує будівництво, мережі, інфраструктуру, охорону, електроенергію тощо. Зараз в ЖК Н2О девелопер будує два будинки, «але в планах — більше».

«Створено Дирекцію з добудови, яка зараз вирішує питання дофінансування, контролю за ходом будівництва і виконанням графіків добудови. Є певні передумови, щоб цей процес фінансування почав рухатися повноцінно», — наголосив Едуард Соколовський.

Він також повідомив, що роботи на об’єктах Аркади тривають і їхні темпи «тільки збільшуються». Зокрема, у 2022 році введено в експлуатацію два будинки №16 і 26 ЖК «Патріотика». Зараз інвестори оформлюють права власності на житло. Вже підготовлено до введення в експлуатацію будинки №14, 15, 18 у ЖК «Еврика». Ї добудували спільним коштом Stolitsa Group та кооперативів.

За словами Соколовського, вказані будинки досі не введені в експлуатацію через зволікання замовника будівництва — Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Замовник мав підписати наказ про затвердження проєкту і подати проєкт змін дозволу в ДІАМ.

«Однак університет цього не робить…Вони посилаються на інвестиційний договір і кажуть, що він припинив свою дію. Хоча, за умовами договору, він діє до повного виконання всіма сторонами своїх зобов’язань», — пояснив гендиректор Stolitsa Group.

Він наголосив, якщо університет не змінить позицію, добудувати ЖК «Еврика» буде неможливо. Відповідно до законодавства, у такому випадку завершувати об’єкт замовнику доведеться самостійно. Наразі Stolitsa Group «чекає на рішення університету».

У 2021 році інвестори Аркади, забудовник, київська міська влада, МВС, СБУ і Мінрегіон за координації Офісу Президента України підписали Меморандум. Відповідно до нього недобудовані будинки успадкувала Stolitsa Group. Після визнання банку «Аркада» неплатоспроможним, недобудованими виявились 39 висотних будинків — більше 10 тисяч сімей інвесторів залишились без житла.