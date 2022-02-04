Генсек НАТО очолить центробанк Норвегії: у боротьбі за посаду він обійшов водія та сантехніка

Генсек НАТО очолить центробанк Норвегії: у боротьбі за посаду він обійшов водія та сантехніка

Серед 22-х претендентів Мінфін Норвегії визнав найбільш підходящою кандидатуру Столтенберга.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг призначений головою Центрального банку Норвегії на наступні шість років.

Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду країни.

Загалом на посаду голови ЦБ претендували 22 особи - представники різних верств суспільства, зокрема студенти, пенсіонери, менеджери різних компаній, науковці, а також водій автобуса та сантехнік.

Зазначається, що нинішній глава ЦБ Норвегії Ейстейн Олсен залишить свою посаду 1 березня, проте Столтенберг зможе розпочати роботу лише після завершення роботи на посаді генсека НАТО – його повноваження закінчуються 30 вересня 2022 року.

Від 1 березня тимчасовим керівником ЦБ, до приходу Столтенберга (не пізніше 31 грудня 2022 року), призначена заступниця Олсена Іда Вольден Бахе.

Нагадаємо:

Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний діяч, прем'єр-міністр Норвегії в 2000-2001 і 2005-2013 роках, Генеральний секретар НАТО (від 1 жовтня 2014 року).

"Усі союзники погодилися, що Україна стане членом НАТО" - Столтенберг дав інтерв'ю ТСН.Тиждень

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