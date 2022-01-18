Генсек НАТО звинуватив російський “Газпром” у маніпуляціях на газовому ринку ЄС

Генсек НАТО звинуватив російський “Газпром” у маніпуляціях на газовому ринку ЄС

Єнс Столтенберг закликав країни Альянсу диверсифікувати постачання енергоносіїв.

У вівторок, 18 січня, Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив, що "Газпром" займається маніпуляціями цінами на газ до ЄС.

Про це стало відомо з онлайн-трансляції, яку вела пресслужба НАТО.

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У відповідь на питання щодо російського газопроводу "Північний потік-2" генсек Альянсу зауважив, що взяв до відома повідомлення Фатіха Біроля з Міжнародного енергетичного агентства щодо суттєвого зниження постачання газу з Росії в умовах, коли Москва “могла б значно наростити експорт, якби вона захотіла”.

“Також відбулося скорочення рівня газу в газосховищах, що належать" "Газпрому". Це маніпулювання газовим ринком", - наголосив Столтенберг.

Генсек НАТО закликав країни-члени Альянсу диверсифікувати постачання енергоносіїв, зазначивши, що всі союзники підтримують таку пропозицію.

Нагадаємо, на початку 2022 року постачання газу з Росії до Євросоюзу скоротилося майже вдвічі.

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