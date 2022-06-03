Уряд виділив кошти на підвищені зарплати героям, які боронять Україну на передовій, та закупівлю надсучасного озброєння

Уряд виділив кошти на підвищені зарплати героям, які боронять Україну на передовій, та закупівлю надсучасного озброєння

Міністри Кабміну ухвалили рішення про виділення органам системи Міністерства внутрішніх справ 33,6 млрд грн.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що кошти підуть на виплати особам, які працюють в органах системи Міністерства внутрішніх справ. Також, за словами Шмигаля, кошти виділять на закупівлю надсучасного озброєння та спорядження.

Про це очільник українського уряду Денис Шмигаль розповів під час засідання Кабміну у п'ятницю, 3 червня.

"Сьогодні 34,4 млрд грн виділяємо органам системи МВС. З цих коштів 33,6 млрд грн підуть на підвищені виплати нашим героям, які зараз на передовій боронять Україну. Також 275 млн грн виділяємо для ДСНС та наших рятувальників.

Окремим документом спрямовуємо 510 млн грн СБУ. Основна частина коштів, 300 млн грн, піде на закупівлю надсучасного озброєння та спорядження", - сказав Шмигаль.

Як повідомляли раніше, за два місяці війни в Україні, яку розв'язала Росія, Кабінет Міністрів виділив на виконання ключових завдань для відбудови України 2,3 млрд грн.

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