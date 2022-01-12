Гетманцев пояснив, чи відбиратимуть квартири у податкових порушників

Відповідний законопроєкт вже розробляє Кабмін і планує внести його на розгляд до Верховної Ради.

Після завершення податкової амністії в Україні, яка стартувала від вересня минулого року, уряд планує запровадити непрямі методи податкового контролю на дорогі покупки, зокрема квартири. Однак вони, на відміну від податкової амністії, будуть стосуватися тільки майбутніх придбань, а куплене багато років тому майно ніхто обкладати податками не буде.

Про це в ефірі "Радіо НВ" заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Якщо хтось купив квартиру або будинок на кошти, отримані від ухилення від сплати податків, ніхто не може відібрати цю квартиру або будинок, ніхто не може донарахувати який-небудь податок на вартість цього активу. Такого повноваження ні у Податкової, ні у когось іншого немає і не буде ніколи. Тому може йти мова тільки про майбутні цінні придбання, що відзначаються в реєстрах. Це квартири, автомобілі, акції, цінні папери та інше", — пояснив Гетманцев.

Він зазначив, що станом на сьогодні вже амністовано 1 млрд 204 млн грн в рамках податкової амністії. Зокрема, за період свят амністовано понад 100 млн грн.

Нагадаємо, від 1 вересня 2021 в Україні стартувала податкова амністія - громадяни мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки і збори. Спецдекларування триватиме один рік до 1 вересня 2022 року.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко раніше розповів, що після податкової амністії влада використовуватиме непрямі методи визначення доходів. Тобто, до тих, хто не захоче скористатися можливістю "нульового декларування", податківці будуть застосовувати "непрямі методи" виявлення порушень (порівнювати доходи з витратами і способом життя).