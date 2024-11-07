Категорія
Гроші
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Гетманцев пропонує зобов’язати усіх українців купувати військові облігації

Гетманцев пропонує зобов’язати усіх українців купувати військові облігації

Українців можуть зобов'язати купувати військові облігації

Обов'язкове придбаннч облігацій може стати додатковим джерелом фінансування для сектору безпеки та оборони.

Попри те, що в Україні уже існує військовий збір, народний депутат, який очолює парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, Данило Гетманцев пропонує додатково запровадити обов’язкову купівлі ОВДП для всіх українців.

Обговорити таку ідею він запропонував у своєму дописі в Telegram-каналі.

За словами депутата, обов’язкова купівля облігацій може стати додатковим джерелом фінансування для сектору безпеки та оборони на тлі війни, що триває.

Він наголосив на тому, що придбання військових на цей час є привабливою інвестицією заощаджень для населення, адже середньозважена доходність гривневих ОВДП, випущених у жовтні, дорівнювала 15,6%. 

“Це випереджає прогнозну девальвацію та інфляцію. Для населення інвестиційна привабливість є ще більшою з врахуванням відсутності оподаткування інвестиційного доходу ПДФО і військовим збором (на відміну від депозитів)”, - пояснив Гетманцев.

Однак, на його думку лише ринкових стимулів для мобілізації внутрішніх заощаджень на потреби сил безпеки і оборони може бути недостатньо.

При цьому Гетманцев навів приклад Ізраїлю, який у 1970-х роках запровадив обов'язкову військову позику, де 7% від доходу громадян спрямовувались на придбання військових облігацій.

“Чи може подібна обов’язкова накопичувальна схема запроваджена в Україні (виключно на військовий час і виключно на фінансування сил безпеки і оборони) – питання глибокої політичної, суспільної і професійної дискусії. Так, у нас вже є військовий збір (до речі подібний військовий збір, war levy, був і в Ізраїлі). Утім звісно – це різні інструменти фінансування військових зусиль, спільного в яких це хіба що обов’язкова участь у сплаті податку або придбанні облігацій”, - зауважив нардеп.

На думку Гетманцева, Міністерство фінансів та НБУ можуть розробити індивідуальні плани для такої обов'язкової участі, а ініціатива має стосуватися лише воєнного часу.

Нагадаємо, через кілька місяців Україні  можуть значно зрости тарифи на комунальні послуги. Зокрема, на опалювання і водопостачання.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація