Гетманцев пропонує зобов’язати усіх українців купувати військові облігації

Обов'язкове придбаннч облігацій може стати додатковим джерелом фінансування для сектору безпеки та оборони.

Попри те, що в Україні уже існує військовий збір, народний депутат, який очолює парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, Данило Гетманцев пропонує додатково запровадити обов’язкову купівлі ОВДП для всіх українців.

Обговорити таку ідею він запропонував у своєму дописі в Telegram-каналі.

За словами депутата, обов’язкова купівля облігацій може стати додатковим джерелом фінансування для сектору безпеки та оборони на тлі війни, що триває.

Він наголосив на тому, що придбання військових на цей час є привабливою інвестицією заощаджень для населення, адже середньозважена доходність гривневих ОВДП, випущених у жовтні, дорівнювала 15,6%.

“Це випереджає прогнозну девальвацію та інфляцію. Для населення інвестиційна привабливість є ще більшою з врахуванням відсутності оподаткування інвестиційного доходу ПДФО і військовим збором (на відміну від депозитів)”, - пояснив Гетманцев.

Однак, на його думку лише ринкових стимулів для мобілізації внутрішніх заощаджень на потреби сил безпеки і оборони може бути недостатньо.

При цьому Гетманцев навів приклад Ізраїлю, який у 1970-х роках запровадив обов'язкову військову позику, де 7% від доходу громадян спрямовувались на придбання військових облігацій.

“Чи може подібна обов’язкова накопичувальна схема запроваджена в Україні (виключно на військовий час і виключно на фінансування сил безпеки і оборони) – питання глибокої політичної, суспільної і професійної дискусії. Так, у нас вже є військовий збір (до речі подібний військовий збір, war levy, був і в Ізраїлі). Утім звісно – це різні інструменти фінансування військових зусиль, спільного в яких це хіба що обов’язкова участь у сплаті податку або придбанні облігацій”, - зауважив нардеп.

На думку Гетманцева, Міністерство фінансів та НБУ можуть розробити індивідуальні плани для такої обов'язкової участі, а ініціатива має стосуватися лише воєнного часу.

Нагадаємо, через кілька місяців Україні можуть значно зрости тарифи на комунальні послуги. Зокрема, на опалювання і водопостачання.

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