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Гетманцев спрогнозував, коли економіка України повернеться на довоєнний рівень

Гетманцев спрогнозував, коли економіка України повернеться на довоєнний рівень

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев / Фото: Данило Гетманцев у Facebook

На думку голови комітету ВР, наразі темпи відновлення економіки є надто повільними.

Наявних темпів відновлення економіки України вочевидь недостатньо, щоб у короткі терміни принаймні повернутись на рівень 2021 року. Якщо ситуація не зміниться, то на кінець 2025 року реальний ВВП України буде на 20% меншим ніж до початку повномасштабної війни – без урахування тимчасово окупованих територій та зони бойових дій.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

"За цьогорічних темпів економічного зростання ми досягнемо довоєнного рівня ВВП у реальному вимірі у 2034 році.  Безпекові ризики були й залишатимуться головним стримувальним чинником розвитку. У цьому контексті у ході мирних перемовин нам дійсно важливо отримати надійні як безпекові, так і економічні гарантії післявоєнного розвитку. Адже довготривалий мир та соціально-економічний розвиток дуже пов'язані", – зазначив Гетманцев.

За оцінками Мінекономіки, у порівнянні з минулим роком зростання реального ВВП у лютому 2025 року склало 0,7%, а у січні-лютому загалом – 1,1%. А за річними прогнозами зростання ВВП очікується на рівні 2,7%.

Для порівняння, у перший рік повномасштабної війни українська економіка скоротилася на 28,8%, але у 2023 році вона показала зростання на 5,3%.

"Українська економіка сповільнюється від 2-го кварталу минулого року на тлі вищої бази порівняння для відновлення і виснаження через повномасштабну війну (обстріли інфраструктури, дефіцит електроенергії, структурні проблеми на ринку праці та інші безпекові чинники, що негативно впливають на виробничу діяльність і ділові очікування)", – пояснив депутат.

Водночас на початку 2025 року до негативних факторів, що впливають на українську економіку, додалась слабка експортна активність, яка за перші 2 місяці поточного року знизилась на 7,4% або на пів мільярда доларів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

"Це своєю чергою пригнічувало відновлення у сфері вантажних перевезень та роботі транспортного комплексу. За оцінками профільного міністерства, скорочувалось також виробництво тваринницької продукції, на додану вартість якої тисне зростання виробничих витрат", – зауважив Гетманцев.

Після початку повномасштабної війни українські експерти встановили, що для відновлення країни Україні необхідно приблизно 750 млрд доларів.

"Також маємо бути певними щодо повного доступу до ринку ЄС у короткій перспективі. Потрібно буде обговорювати з партнерами умови для уникнення торгівельних суперечок. Потрібні угоди для запуску спільних проєктів у перспективних галузях національної економіки. При чому, не тільки окремі домовленості щодо надр та корисних копалин, а в таких сферах як ОПК, логістична інфраструктура, енергетика, сільськогосподарське та агроперероблювання тощо", – додав депутат.

Данило Гетманцев також повідомив, що у липні в Римі відбудеться міжнародна Конференція з відновлення України, що є "гарною нагодою" для обговорення економічних гарантій та досягнення конкретних домовленостей.

Нагадаємо, у лютому 2025 року темпи інфляції пришвидшилися до 13,4% у річному вимірі, а ціни зросли на 0,8% за місяць. За прогнозами НБУ, базова інфляція й надалі перевищуватиме очікування.

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