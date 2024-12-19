Гетманцев спростував чутки про масове закриття ФОПів

Кількість новостворених ФОП у 2024 році перевищує кількість закритих на 92 тисячі.

Попри поширені заяви про масове закриття фізичних осіб-підприємців (ФОП) через прийняття ресурсного закону для фінансування армії, статистика демонструє іншу картину.

Про це повідомив Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За даними станом на 1 грудня 2024 року, кількість ФОП в Україні зросла до 2 076,7 тисяч. З них 272,9 тисяч — це новостворені підприємці, зареєстровані у 2024 році, що на 83,6 тисяч більше, ніж було на початку року.

Показники свідчать про позитивний баланс: кількість новостворених ФОП у 2024 році перевищує кількість закритих на 92 тисячі. Зокрема, за останні два місяці нових ФОП було зареєстровано 47,7 тисяч, тоді як припинено діяльність 40,7 тисяч підприємців.

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"Зазначені цифри не свідчать ані про економічне зростання, ані про падіння кількості підприємців. Адже, на жаль, інститут єдиного податку став інструментом не розвитку підприємництва, а ухилення від оподаткування великого і середнього бізнесу. ЗМІ що полюбляють яскраві заголовки вкотре раджу корегувати їх з дійсністю", – зазначає Данило Гетманцев.

Також він подякував малому бізнесу за економічну підтримку держави під час війни.

Нагадаємо, раніше поширювалась інформація, що після підписання президентом закону про підвищення податків в Україні зафіксовано масове закриття фізичних осіб-підприємців. З моменту набуття чинності закону свою діяльність припинили 22,5 тисячі підприємців.