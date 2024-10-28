«Гібридна медіа-атака з російським слідом»: болгарський політик Олександр Манолев прокоментував публікації в ЗМІ

Болгарський політик Олександр Манолев опублікував заяву, в якій спростовує будь-які нібито звинувачення та наголошує, що ця медіа-атака має на меті блокування постачання зброє з ЄС в Україну.

«За останні 24 години я зрозумів, як здійснюється гібридна медіа-атака: ви платите начебто авторитетному «європейському» сайту, щоб він розмістив брудну історію про вашого опонента. Потім ви починаєте тиражувати її в російських виданнях», - написав він.

В своїй заяві Манолев наголошує, що росія давно намагається зірвати поставки європейської зброї в Україну.

«Лише одна країна зацікавлена в тому, щоб говорити такі нісенітниці про експорт зброї в Україну за день до виборів (парламентських в Болгарії – ред.). Та, яка хоче припинити експорт туди.. Дозвольте експорт зброї в Україну і нарешті покажіть, де стоїть наша країна. У Східному чи в Західному блоці», - пише Манолев.

Нагадаємо, декілька днів тому в українських медіа з’явились публікації про нібито зв'язок Олександра Манолева з болгарською BIEM, яка має контракти з багатьма компаніями в ЄС та зарекомендувала себе як надійного постачальника зброї. Зокрема BIEM є постачальником для румунської державної компанії «Romarm», через яку забезпечує ЗСУ багатьма видами озброєння, а також напряму працює з «Агенцією оборонних закупівель» МОУ. В українських ЗМІ ці публікації поширились з інтерпретацією.

Нагадаємо, експорт болгарської зброї для ЗСУ через посередників став результатом політики проросійського президента Болгарії Румена Радева та проросійської Болгарської соціалістичної партії, які відмовилися продавати напряму до України. Ще в березні минулого року ЗМІ повідомляли, що Болгарія через посередників передала Україні необхідної зброї на $1 млрд.