Гігант побутової хімії Procter & Gamble скорочує продаж продукції в Росії та призупиняє інвестиції

Американська компанія підтримала Україну.

Виробник-гігант побутової хімії Procter & Gamble підтримав запровадження санкцій проти Росії через те, що вона пішла війною проти України. Компанія зупиняє інвестиції до РФ, рекламну активність, а також скорочує перелік товарів, які продаватиме на російському ринку.

Про це йдеться в заяві генерального директора P&G Джона Меллера.

"Від початку війни в Україні нашим головним пріоритетом було піклуватися про людей P&G там і в усьому регіоні, які безпосередньо постраждали. Ми завчасно призупинили діяльність в Україні, щоб допомогти захистити наших людей на місці. Наші постійні зусилля варіюються від допомоги в евакуації, фінансової та матеріально-технічної підтримки, до забезпечення їжею, житлом та основними продуктами для сімей P&G. Працівники P&G у Центральній Європі та в усьому світі активізувалися, щоб надати свою індивідуальну підтримку, багато хто відкрив свої домівки, щоб приймати своїх українських колег", - ідеться в заяві.

У компанії зазначили, що надали "багатомільйонний пакет допомоги готівкою та продуктами P&G, включно з підгузниками, товарами жіночого догляду та іншими предмети першої необхідності". Цю допомогу передали через Червоний Хрест.

"Наші численні російські колеги та народ Росії стикаються з проблемами та невизначеністю свого майбутнього, які також є важливими. P&G продовжуватиме підтримувати їх, але ситуація потребує значних змін негайно й з часом. Ми припинили всі нові капітальні інвестиції в Росії та призупинили всі активності в медіа, рекламу та рекламну діяльність. Ми значно скорочуємо наш асортимент продукції, щоб зосередитися на елементах здоров’я, гігієни та особистої гігієни, необхідних багатьом російським сім’ям, які залежать від них у повсякденному житті. Оскільки ми продовжуємо скорочувати масштаби наших російських операцій, ми продовжуватимемо коригувати, якщо це необхідно", - зазначив гендиректор компанії.

Зазначимо, що Procter & Gamble є виробником продукції таких брендів: Ariel, Gillette, Head & Shoulders, Lenor, Mr. Proper, Oral-B, Old Spice, Pantene, Pampers, Tide та інші.

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