Глава ДТЕК Тімченко зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на кліматичній конференції СОР28

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і керівницею генерального директорату з енергетики Єврокомісії Дітте Юул Йоргенсен на Кліматичному саміті COP28.

«Обговорили ключову роль, яку Україна може відіграти в порядку денному ЄС – GreenEnergy та прискорену інтеграцію української енергетичної системи з європейською», — зазначив Тімченко на своїй сторінці в Linkendin.

Напередодні на СОР28 компанії ДТЕК та Vestas підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо завершення будівництва найбільшої у Східній Європі вітряної електростанції – проєкту, який підтримують Європейська комісія та уряди України та Данії.

Встановлена потужність Тилігульської ВЕС становитиме 500 МВт, загальний обсяг інвестицій у проект перевищить 650 млн євро.

Станція буде працювати повністю в конкурентних умовах, без дії «зеленого тарифу» (державної підтримки).

ДТЕК готовий розпочати будівництво другої черги ВЕС у 2 кварталі 2024 року, а закінчити наприкінці 2025 року. Поступове підключення до мережі змонтованих вітротурбін очікується з кінця 2024 року.

Як зазначалось в повідомленні компанії, проект Тилігульської ВЕС розроблено відповідно до затвердженої акціонером ДТЕК Рінатом Ахметовим довгострокової стратегії компанії щодо досягнення вуглецевої нейтральності та інтеграції в єдиний енергетичний ринок країн Європейського Союзу.