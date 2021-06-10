Глава ФДМУ Дмитро Сенниченко розповів подробиці Великої приватизації ОГХК

Брати участь в приватизаційному аукціоні АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" мають намір понад 10 компаній, більшість з яких — іноземні.

Про це повідомив глава Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко в колонці для "Економічної правди".

Потенційними покупцями ОГХК можуть стати компанії з Індії, США, Японії або Австралії. За словами Сенниченка, залучення іноземного інвестора для приватизації комбінату сприятливо вплине на інтеграцію України в світове співтовариство. "Залучення будь-якої з цих компаній як інвестора ОГХК поглибить інтеграцію України в світову економіку і стане дійсно стратегічним кроком для держави. Адже входження в міжнародні альянси в оборонній сфері можливо лише тоді, коли Україна і цивілізований світ будуть нерозривно інтегровані економічно", — зазначив глава ФДМ.

Для приватизації ОГХК, Фонд держмайна виконав чималу роботу. Як результат, стартова ціна підприємства зросла від 2,1 до 3,7 млрд гривень. А доходи підприємства збільшилися втричі.

Після приватизації турботи щодо модернізації ОГХК ляжуть на інвестора. Його новий власник буде зобов'язаний вкласти в модернізацію комбінату не менше 400 млн гривень. "Як я вже неодноразово говорив, приватизація — це не продаж заради продажу. Вона має сенс тільки тоді, коли формує додану вартість, сприяє розвитку підприємства, галузі та країни", — заявив Сенниченко.

На сьогодні, всі необхідні документи для проведення приватизації ОГХК готові. Для оголошення дати аукціону очікується затвердження документів в Кабінеті міністрів.

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