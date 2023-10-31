Глобальний цифровий оператор VEON оскаржує в суді арешт корпоративних прав «Київстару»

Глобальний цифровий оператор VEON Ltd, який є єдиним акціонером ПрАТ Київстар, сьогодні подав клопотання до суду з метою оскарження арешту корпоративних прав Київстару. Нагадаємо, що про арешт 100% корпоративних прав Київстару спочатку було оголошено на сайті СБУ 06 жовтня 2023 року, однак згодом Шевченківський районний суд м. Києва виправив помилку в своєму рішенні і визначив, що арешту підлягають 47,85% корпоративних прав, які ніби то належать підсанкційним особам.

VEON ltd зазначає, що є єдиним власником корпоративних прав у Київстарі. Тому повний або частковий арешт корпоративних прав українського телеком оператора порушує права як VEON, так і його міжнародних інвесторів. У зв`язку з цим VEON прагне оскарження арешту своїх корпоративних прав у «Київстарі».

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У своїх поданнях до суду VEON підтвердив, що будь-які дії, спрямовані на права, пільги або кошти підсанкційних осіб, не можуть бути спрямовані на Київстар або VEON. Зазначені особи не володіють акціями VEON або «Київстар», не можуть здійснювати будь-які права щодо VEON або «Київстар», не є членами або учасниками будь-яких органів управління компанією, включаючи правління, не мають можливості контролювати або впливати на рішення, прийняті VEON або «Київстар» і не отримують вигоди від VEON або будь-якої з його операційних компаній.

"Як ми обіцяли нашим інвесторам, VEON робить всі необхідні кроки для захисту прав нашої дочірньої компанії "Київстар" і наших міжнародних інвесторів. Бездоганний послужний список VEON і Київстар у наданні послуг в Україні, діалог, який ми встановили минулого тижня в Україні під час візиту нашої делегації і стабільна доступність механізмів та процедур оскарження дають мені впевненість у тому, що ми досягнемо нашої мети, захищаючи наші права ", - сказав Каан Терзіоглу, генеральний директор VEON Group.

Станом на час публікації ні VEON, ні «Київстар» офіційно не були вручені рішення суду про накладення арешту на корпоративні права в «Київстарі», ані змінена постанова суду від 13 жовтня 2023 року, що зменшила відсоток арештованих корпоративних прав до 47,85% акцій. Veon зазначає, що якщо клопотання щодо оскарження арешту корпоративних прав «Київстару» буде відхилено, компанія здійснюватиме подальші кроки в рамках чинного законодавства України, включаючи подачу апеляції до вищих інстанцій.

«Київстар» продовжує обслуговувати 25 мільйонів клієнтів і підтримувати зв'язок України з 94% доступністю телеком мережі, надаючи свої послуги з повною відповідністю до пріоритетів національної безпеки України.

Довідка про Київстар

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на червень 2023 року обслуговував 24,1 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар допомагає абонентам, суспільству і країні долати складнощі військового часу. Від початку повномасштабної війни компанія виділила понад 1,4 млрд грн допомоги державі, військовим, суспільству, абонентам. Єдиний акціонер Київстару – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться у вільному обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар більше 25 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.