Годинник німецького диктатора Гітлера продали на аукціоні за $1,1 млн (фото)

У США на аукціоні продали наручний годинник німецького диктатора Адольфа Гітлера за за $1,1 млн.

Про це пише DW.

Наручний годинник, який міг належати Адольфу Гітлеру, продали 28 липня на торгах в аукціонному домі Alexander Historical Auctions у штаті Меріленд, США.

На золотому корпусі годинника зображений орел, свастика та ініціали лідера німецьких нацистів. Сума, за яку продали лот, виявилася значно нижчою, ніж його стартова ціна: за аксесуар розраховували виручити від 2 до 4 мільйонів доларів.

Фото: Alexander Historical Auctions

Згідно з даними аукціонного будинку, золотий годинник подарували Гітлеру 1933 року члени Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини. Аксесуар нібито виявив французький солдат у колишній альпійській резиденції диктатора в Берхтесгадені 4 травня 1945 року – через чотири дні після самогубства Гітлера. Стверджується, що годинник перебував у володінні сім'ї солдата протягом десятиліть.

Єврейські організації розкритикували аукціон

Ще до початку торгів організатори зазнали різкої критики. Європейська асоціація єврейських організацій закликала скасувати аукціон.

"Продавати такі предмети – огидно", - заявив голова асоціації, рабин Менахем Марголін у відкритому листі, адресованому організаторам.

За його словами, спадщині нацизму місце в музеях, якщо це вже так необхідно, але точно не на торгах. Він наголосив, що продаж предметів, які належали організатору Голокосту, жодним чином не сприяє вивченню уроків із жахів нацистської епохи, та нагадав про шість мільйонів євреїв, які стали жертвами нацистів. Лист підписали понад 30 представників єврейських організацій з Європи та Ізраїлю, включаючи німецько-ізраїльське товариство у Берліні.

Нагадаємо, Арестович назвав просту причину, чому очільник Кремля не завдасть ядерного удару.

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