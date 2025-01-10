«Голос» виступив проти добудови атомних енергоблоків, які повинні компенсувати втрату ЗАЕС - Hromadske

Представники фракції «Голос» в парламенті вчинили скандал через намір уряду добудувати два енергоблоки Хмельницької АЕС, які повинні компенсувати тимчасову втрату потужностей окупованої росією Запорізької АЕС.

Зокрема депутатка та екс-міністерська Інна Совсун дорікнула премʼєр-міністру Денису Шмигалю, що західні партнери начебто не підтримують проєкт розвитку атомної енергетики в Україні.

У відповідь міністр енергетики Герман Галущенко з посиланням на слова Посла ЄС в Україна Катеріну Матернову, пояснив, що в ЄС немає консолідованої позиції щодо розвитку атомної енергетики у звʼязку з протилежними позиціями членів союзу - зокрема Німеччини та Франції.

Міністр закликав депутатів «Голосу» не поливати брудом енергетиків в тому числі перед іноземними посольствами.

У відповідь на це представники фракції «Голос» заявили про намір блокувати роботу парламенту.

За даними видання проти добудови двох нових енергоблоків виступали екозахисники, інші ж критики вказували на невчасність цих проєктів під час війни. В уряді наполягають на потребі розширення джерел електропостачання, - зазначає Hromadske.