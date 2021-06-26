Голова ДФС – Гетманцеву: Блокування сайтів, які незаконно торгують підакцизом, законодавчо не врегульоване

Голова ДФС Вадим Мельник заявив, що закриття веб-сайтів, через які здійснюється незаконна реалізація підакцизних товарів, не буде ефективним, поки правоохоронні органи не матимуть законодавчого врегулювання цих питань.

Позицію Мельника ЕП надала прес-служба ДФС. Таким чином очільник відомства відреагував на публікацію у спецпроєкті ЕП "Ні контрабанді", у рамках якого проводилось інтерв'ю з головою Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим.

В інтерв'ю Гетманцев, зокрема, заявив, що через нелегальний ринок тютюну бюджет недоотримує десь 12 млрд грн.

"Тому для мене надходження до бюджету - єдиний об'єктивний показник. Інший - ми повинні забити в пошук відповідний підакцизний товар в інтернеті і не знайти його", - сказав нардеп.

"Було б бажання. Хоча я не кажу, що фіскали мають лише блокувати сайти. До речі, вони їх блокують - близько пів сотні сайтів заблоковані за рішеннями судів. Тобто механізми є, було б бажання", - вважає Гетманцев.

Водночас голова ДФС заявляє, що блокування сайтів, що незаконно торгують підакцизом, законодавчо не врегульовано.

"На сьогодні питання припинення діяльності веб-сайтів, через які здійснюється незаконна реалізація підакцизних товарів, а також притягнення до відповідальності їх утримувачів законодавчо не врегульовані.

Не визначений нормативно й механізм контролю за поштовими відправленнями підакцизних товарів", - сказав Мельник.

"Державна фіскальна служба за результатами практичних напрацювань у межах кримінальних проваджень щодо припинення роботи веб-сайтів, через які незаконно реалізується спирт, двічі спрямовувала на адресу голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева пропозиції щодо розгляду можливостей врегулювання зазначених проблемних питань на законодавчому рівні", - додав очільник ДФС.

"Разом з тим, системна робота підрозділів ДФС щодо припинення нелегального виготовлення та реалізації алкогольної продукції через роздрібні торговельні точки, мережу Інтернет та через операторів поштового зв’язку дає позитивний результат.

У цьому році працівниками ДФС з незаконного обігу вилучено 1908 тонн спирту на суму майже 350 млн грн та 498 тонн лікеро-горілчаних виробів на суму 104 млн грн. Ліквідовано 55 незаконних виробництв спирту та алкоголю. На підставі судових рішень заблоковано роботу 121 веб-сайту, що розповсюджували фальсифіковані спирт та лікеро-горілчані вироби", - додали в ДФС.

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