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Голова ДТЕК обговорив з міжнародними партнерами посилення енергобезпеки України

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Голова ДТЕК обговорив з міжнародними партнерами посилення енергобезпеки України

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко зустрівся в США з міжнародними партнерами та обговорив з ними посилення енергобезпеки України.

Про це йдеться в опублікованому повідомленні Тімченка.  

«Зустрічався цього тижня з міжнародними партнерами. Дякую за вашу постійну підтримку. Разом ми допоможемо забезпечити більш екологічне та безпечне енергетичне майбутнє як для України, так і для Європи», - написав він. 

Тімченко підкреслив, що місія ДТЕК - зробити енергосистему України більше стійкою. 

Раніше на конференції COP28 ДТЕК Ріната Ахметова та провідний у світі виробник вітротурбін данська компанія Vestas підписали меморандум щодо завершення будівництва Тилігульської ВЕС. Загальний обсяг інвестицій у проєкт перевищить 650 млн євро, а потужність станції становитиме 500 МВт. Вона стане найбільшою у Східній Європі.

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