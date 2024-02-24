Голова Мінфіну відповів, чи зможе України пройти 24-й рік без допомоги США

Україна розраховує, що адміністрація президента Сполучених Штатів виконає свої запевнення і всі необхідні рішення для надання допомоги будуть прийняті.

Про це в етері телемарафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Він зазначив, що отримання допомоги від західних партнерів критично необхідним.

"Звичайно, це критично, але я б не сказав, що ми не пройдемо, або не будуть прийняті рішення. Тобто ми вважаємо, що рішення будуть прийняті, і зараз ми отримали всі необхідні запевнення адміністрації, що рішення будуть прийняті. Є декілька варіантів, як це може бути реалізовано", - сказав Марченко.

Крім того, міністр висловив сподівання, що Україна отримає необхідну допомогу від західних партнерів.

"Щодо планів, якщо в нас будуть складнощі – ми будемо звертатися до країн, які дали запевнення в частині програми Міжнародного валютного фонду, і говорити з ними в частині збільшення їх пакету, їх частки допомоги України", - сказав Марченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що профільні комітети Європарламенту підтримали рішення щодо багаторічної програми фінансової допомоги для України у розмірі 50 млрд євро.

Крім того, ми раніше інформували, що ЄС може переглянути обсяг 50-мільярдної допомоги Україні в бік збільшення.

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