Голова Нацбанку дав обіцянку щодо курсу гривні на 2024 рік

У Нацбанку традиційно заспокоїли хвилювання українців через коливання курсу американської валюти.

Голова Національного банку України Андрій Пишний утримався від прогнозів, яким буде курс долара 2024 року, але пообіцяв забезпечувати “курсову стійкість”.

Про це він говорив в ефірі національного телемарафону.

"Національний банк традиційно не дає прогнозів щодо курсу, але декларує про те, що ми будемо ефективно забезпечувати наш мандат цінової стабільності і курсової стійкості", - запевнив Андрій Пишний.

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Раніше заступник очільника Нацбанку Сергія Ніколайчука повідомив, що наразі в Україні діє керована гнучкість курсу, тому курсові коливання — нормальне явище.

Нагадаємо, курс валют в Україні перед Новим роком зробив стрибок догори. Так, плавне здорожчання долара змінилося швидким зростанням курсу. Чого очікувати від курсу валют на початку 2024 року – читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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