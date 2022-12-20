Голова Нацбанку повідомив, як зросли споживчі ціни під час війни

В НБУ прогнозують рівень інфляції у 2022 році на рівні 30%. Це менше, ніж у сусідній Молдові.

Голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив, що інфляційні процеси в країні вдалося загальмувати. Зростання споживчих цін у воєнному 2022 році прогнозують до 30%.

Про це він говорив під час онлайн- дискусії Центру економічної стратегії.

"Інфляційні процеси вдалося загальмувати. Рівень інфляції, бачимо, зростає, але він навіть нижче прогнозованих в жовтні темпів", - стверджує Андрій Пишний.

За його словами, заходи, здійснені НБУ дають оптимізм щодо контролю відповідних показників.

"Ми можемо вийти на кінець року з показником індексу споживчих цін 30%", - спрогнозував він.

Такий рівень інфляції, зауважив Андрій Пишний, нижчий, ніж в сусідній Молдові, де інфляція складає 34,5%. При цьому він наголосив, що навіть у Польщі теж фіксують суттєве зростання споживчих цін - на 17,5%.

Нагадаємо, уряд покращив очікування щодо зростання споживчих цін в Україні 2023 року.

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