Голова НБУ повідомив, якою може бути інфляція в Україні наприкінці 2022 року

Голова НБУ повідомив, якою може бути інфляція в Україні наприкінці 2022 року

Голова Національного банку України Кирило Шевченко розповів про ситуацію з цінами в нашій країні. За його словами, в умовах війни уникнути зростання цін неможливо.

Нинішній рівень зростання цін є суттявим, однак контрольованим. Минулого місяця інфляція становила 15,9%, а до кінця року вона може перевалити за 20%.

Про це голова НБУ Кирило Шевченко повідомив у колонці на НВ.

За оцінками НБУ, на основі web-scraping (метод збору цін з онлайн-супермаркетів) у квітні інфляція становила 15,9%. Наприкінці року вона може перевищити 20%. Це значний рівень зростання цін, але контрольований. І такі показники є неспівставними з 2015 роком, коли в окремі місяці інфляція сягала 60%.

НБУ має значний досвід боротьби з інфляцією. Загалом у світовій історії не було випадків, коли країна входила у воєнний стан, маючи настільки високорозвинену фінансову систему та монетарну політику.

"Допоки ринкові механізми матимуть обмежений вплив на ринок, ми будемо утримувати зростання цін за допомогою фіксації курсу та збереження частини обмежень. Щойно запрацюють канали монетарної трансмісії і знизиться невизначеність, ми повернемося до режиму інфляційного таргетування (ІТ), який свого часу допоміг здолати ту саму інфляцію у 60%", - наголосив Кирило Шевченко.

Раніше голова НБУ розповів, як функціонують українські банки в умовах війни.

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